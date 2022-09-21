Конашенков рассказал об 11 сбитых беспилотниках ВСУ и 28 снарядах системы HIMARS за сутки
Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине сбили одиннадцать беспилотников противника, уничтожили три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 28 снарядов системы HIMARS. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населённых пунктов Свистуновка Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховской ГЭС Херсонской области", — перечислил представитель военного ведомства.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN