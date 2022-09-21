ВСУ потеряли почти целую роту солдат из-за приказа атаковать через минное поле
Почти весь личный состав одной из рот 28-й бригады ВСУ погиб из-за абсурдного приказа своего командира. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, украинских солдат направили в контратаку через минное поле.
"В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Правдино Херсонской области потери соединения за сутки составили более двухсот человек и 21 единицу военной техники", — проинформировал представитель военного ведомства.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.
Shutterstock