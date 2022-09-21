ВСУ потеряли почти целую роту солдат из-за приказа атаковать через минное поле

Почти весь личный состав одной из рот 28-й бригады ВСУ погиб из-за абсурдного приказа своего командира. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, украинских солдат направили в контратаку через минное поле.

"В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Правдино Херсонской области потери соединения за сутки составили более двухсот человек и 21 единицу военной техники", — проинформировал представитель военного ведомства.