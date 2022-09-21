Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил дополнительные выплаты призывникам из столицы, которые подпадут под объявленную президентом РФ Владимиром Путиным частичную мобилизацию. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

"Мною было принято решение о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента", — говорится в тексте.