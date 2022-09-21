Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил дополнительные выплаты призывникам из столицы, которые подпадут под объявленную президентом РФ Владимиром Путиным частичную мобилизацию. Об этом сообщается на сайте градоначальника.
"Мною было принято решение о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента", — говорится в тексте.
Собянин отметил, что в боевых действиях в зоне спецоперации уже принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектовано три батальона: "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова". Мэр столицы также считает частичную мобилизацию "вынужденной, но своевременной и, безусловно, необходимой мерой".
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Shutterstock