Мобилизованным россиянам предстоит дополнительная медкомиссия: Кто её не пройдёт?
Картаполов заявил, что мобилизованные россияне будут проходить дополнительную медкомиссию
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в рамках частичной мобилизации в РФ медицинская комиссия обязательно будет определять состояние здоровья кандидата на военную службу.
Андрей Картаполов — об обязательном прохождении медкомиссии призывниками. Видео © LIFE
"Если у него (призывника. — Прим. Лайфа) нет возможности [военную службу] проходить по состоянию здоровья в связи с полученными заболеваниями во время пребывания в Донбассе, естественно, таких людей призывать никто не будет", — объяснил Картаполов.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.
Ранее Картаполов рассказал, кто будет платить за призывника ипотеку. В частности, он пояснил, возникнут ли сложности с выплатой ипотеки у молодой семьи, в которой супруга находится в декрете с маленьким ребёнком, а мужу пришла повестка в военкомат.
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