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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 11:17
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Мобилизованным россиянам предстоит дополнительная медкомиссия: Кто её не пройдёт?

Картаполов заявил, что мобилизованные россияне будут проходить дополнительную медкомиссию

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в рамках частичной мобилизации в РФ медицинская комиссия обязательно будет определять состояние здоровья кандидата на военную службу.

Андрей Картаполов — об обязательном прохождении медкомиссии призывниками. Видео © LIFE

"Если у него (призывника. Прим. Лайфа) нет возможности [военную службу] проходить по состоянию здоровья в связи с полученными заболеваниями во время пребывания в Донбассе, естественно, таких людей призывать никто не будет", — объяснил Картаполов.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.


Ранее Картаполов рассказал, кто будет платить за призывника ипотеку. В частности, он пояснил, возникнут ли сложности с выплатой ипотеки у молодой семьи, в которой супруга находится в декрете с маленьким ребёнком, а мужу пришла повестка в военкомат.

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Александр Юнашев
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