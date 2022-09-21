Мобилизованным россиянам предстоит дополнительная медкомиссия: Кто её не пройдёт?

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в рамках частичной мобилизации в РФ медицинская комиссия обязательно будет определять состояние здоровья кандидата на военную службу.

Андрей Картаполов — об обязательном прохождении медкомиссии призывниками. Видео © LIFE

"Если у него (призывника. — Прим. Лайфа) нет возможности [военную службу] проходить по состоянию здоровья в связи с полученными заболеваниями во время пребывания в Донбассе, естественно, таких людей призывать никто не будет", — объяснил Картаполов.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.

