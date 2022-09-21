Мобилизованным россиянам придётся продолжить выплачивать ипотеку самостоятельно. Об этом корреспонденту Лайфа рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В частности, он ответил на вопрос, возникнут ли сложности с выплатой кредита у молодой семьи, где супруга находится в декрете с маленьким ребёнком, а мужу пришла повестка в военкомат.

В Госдуме раскрыли, кто будет оплачивать ипотеку подпавшего под мобилизацию заёмщика. Видео © LIFE

"Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая", — сказал Картаполов.

По суммам он соориентировать не смог, однако заметил, что у людей с зарплатой, к примеру, выше 400 тысяч рублей, есть возможность "и так погасить свою ипотеку".