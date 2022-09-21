В Госдуме раскрыли, кто будет оплачивать ипотеку подпавшего под мобилизацию заёмщика
Глава Комитета Госдумы по обороне Картаполов рассказал, кто будет платить за призывника ипотеку
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прояснил корреспонденту Лайфа вопрос о социальном обеспечении подпадающих под частичную мобилизацию россиян. В частности, он рассказал, возникнут ли сложности с выплатой ипотеки у молодой семьи, где супруга находится в декрете с маленьким ребёнком, а мужу пришла повестка в военкомат.
В Госдуме раскрыли, кто будет оплачивать ипотеку подпавшего под мобилизацию заёмщика. Видео © LIFE
"Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая", — сказал Картаполов.
По суммам он соориентировать не смог, однако заметил, что у людей с зарплатой, к примеру, выше 400 тысяч рублей, есть возможность "и так погасить свою ипотеку".
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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.