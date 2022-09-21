В Госдуме раскрыли, кто будет оплачивать ипотеку подпавшего под мобилизацию заёмщика
Глава Комитета Госдумы по обороне Картаполов: Мобилизованные россияне продолжат платить ипотеку
Мобилизованным россиянам придётся продолжить выплачивать ипотеку самостоятельно. Об этом корреспонденту Лайфа рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В частности, он ответил на вопрос, возникнут ли сложности с выплатой кредита у молодой семьи, где супруга находится в декрете с маленьким ребёнком, а мужу пришла повестка в военкомат.
В Госдуме раскрыли, кто будет оплачивать ипотеку подпавшего под мобилизацию заёмщика. Видео © LIFE
"Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая", — сказал Картаполов.
По суммам он соориентировать не смог, однако заметил, что у людей с зарплатой, к примеру, выше 400 тысяч рублей, есть возможность "и так погасить свою ипотеку".
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.