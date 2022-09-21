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21 сентября, 08:56

В Москве 32-летний мужчина запил антибиотики пивом и умер во сне

Житель столичного района Ростокино умер, запив прописанные ему антибиотики пивом. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, труп мужчины 1990 года рождения был найден в одном из общежитий столицы.

15 сентября он был госпитализирован в одно из медучреждений с подозрением на пневмонию. Долечиваться врачи отпустили 32-летнего пациента домой со списком необходимых препаратов.

"На протяжении четырёх дней он принимал антибиотики. Со слов соседа по комнате, вечером 18 сентября мужчина выпил несколько бутылок пива и лёг спать. Спустя пару часов окружающие увидели изменение в цвете его кожи и вызвали наряд скорой помощи, который констатировал смерть", — рассказал источник агентства.

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Ранее Лайф писал, что в поселении Сосенское Новой Москвы был найден труп молодого мужчины с ножевыми ранениями. На данный момент следствие выясняет подробности случившегося и ищет причастного к совершению преступления.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Шандрыголов

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