В Москве 32-летний мужчина запил антибиотики пивом и умер во сне
Житель столичного района Ростокино умер, запив прописанные ему антибиотики пивом. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, труп мужчины 1990 года рождения был найден в одном из общежитий столицы.
15 сентября он был госпитализирован в одно из медучреждений с подозрением на пневмонию. Долечиваться врачи отпустили 32-летнего пациента домой со списком необходимых препаратов.
"На протяжении четырёх дней он принимал антибиотики. Со слов соседа по комнате, вечером 18 сентября мужчина выпил несколько бутылок пива и лёг спать. Спустя пару часов окружающие увидели изменение в цвете его кожи и вызвали наряд скорой помощи, который констатировал смерть", — рассказал источник агентства.
Ранее Лайф писал, что в поселении Сосенское Новой Москвы был найден труп молодого мужчины с ножевыми ранениями. На данный момент следствие выясняет подробности случившегося и ищет причастного к совершению преступления.
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