Балицкий: Слова Путина утвердили в жителях Запорожья веру, что они под защитой
В жителях Запорожской области после слов президента РФ Владимира Путина о референдумах о вхождении в состав России теплится надежда и вера, что они находятся под защитой и идут верным путём, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Глава России ещё раз утвердил в нас веру в том, что мы под защитой, что мы идём непростым, но верным путём. Референдуму быть, мы будем единой и сильной страной. Сегодня мы вместе приближаем нашу общую победу", — написал Балицкий в своём телеграм-канале.
Сегодня Путин заверил, что Россия сделает всё для безопасного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР он состоится 23–27 сентября, аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
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ТАСС / Сергей Мальгавко