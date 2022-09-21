Балицкий: Слова Путина утвердили в жителях Запорожья веру, что они под защитой

В жителях Запорожской области после слов президента РФ Владимира Путина о референдумах о вхождении в состав России теплится надежда и вера, что они находятся под защитой и идут верным путём, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

"Глава России ещё раз утвердил в нас веру в том, что мы под защитой, что мы идём непростым, но верным путём. Референдуму быть, мы будем единой и сильной страной. Сегодня мы вместе приближаем нашу общую победу", — написал Балицкий в своём телеграм-канале.