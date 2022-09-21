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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 08:40
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Ещё одна категория россиян не подпадёт под частичную мобилизацию

В СПЧ заявили, что граждане с приписными удостоверениями не подлежат частичной мобилизации

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что граждане с приписными удостоверениями не подлежат призыву при частичной мобилизации. По словам правозащитника, то же самое касается студентов и срочников.

"Они (граждане с приписным билетом. Прим. Лайфа) не будут призываться, срочники, студенты не будут. Вообще, вот эта категория лиц, о которой мы говорим, — молодёжь, — она призывается при полной мобилизации", заявил правозащитник.

Кабанов добавил, что при частичной мобилизации в первую очередь призываются те, кто уже имеет боевой опыт, и подписавшие контракт на резерв с Минобороны России, а далее, если понадобится, последуют другие категории граждан.

"И их (мобилизованных. — Прим. Лайфа), по всей видимости, просто хватит, этой группы. А дальше уже идут люди, которые стоят на военном учёте и имеют воинскую специальность", заключил Кабанов.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Так, в зону проведения СВО на Украине будут призваны состоящие на учёте в военкоматах резервисты, а также имеющие боевой опыт граждане. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего к службе планируется привлечь около 300 тысяч человек.

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Матвей Шандрыголов
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