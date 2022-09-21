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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 08:24
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В СПЧ заверили, что ограниченно годные не будут призываться в зону проведения СВО

Секретарь Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Точёнов заявил, что ограниченно годные к воинской службе не будут призываться в зону проведения СВО.

"Если ограниченно годен к строевой, нестроевой… там есть градация. Но в никакие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по состоянию здоровья", — заявил политик и добавил, что данные нормы прописаны в законе.

При этом уволиться мобилизованные смогут по состоянию здоровья, при достижении предельного возраста несения службы, а также осуждении российским судом. К тому же, по словам Точёнова, призваны будут только те, кто ранее участвовал в боевых действиях, речь про студентов не идёт.

Совфед получил письменное сообщение Путина о частичной мобилизации в России
Совфед получил письменное сообщение Путина о частичной мобилизации в России

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участие в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек.

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Матвей Шандрыголов
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