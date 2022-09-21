В СПЧ заверили, что ограниченно годные не будут призываться в зону проведения СВО

Секретарь Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Точёнов заявил, что ограниченно годные к воинской службе не будут призываться в зону проведения СВО.

"Если ограниченно годен к строевой, нестроевой… там есть градация. Но в никакие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по состоянию здоровья", — заявил политик и добавил, что данные нормы прописаны в законе.