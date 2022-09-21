Полковник в отставке разъяснил, кто подпадёт под частичную мобилизацию в России

Всех подряд забирать в рамках частичной мобилизации не будут, сначала Генштаб России определит, каких именно военных специалистов не хватает на фронте. Об этом Лайфу рассказал полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Николаевич Баранец.

"В первую очередь, конечно, будут брать тех людей, которые владеют военно-учётной специальностью, по распоряжению Генштаба. Только Генштаб определяет, сколько специалистов нужно на какую технику и в какие части. Прежде всего это будут солдаты и сержанты из резерва", — пояснил он.

Собеседник Лайфа подчеркнул, что речь идёт о призыве резервистов, которые периодически были на сборах в воинских частях и проходили боевую подготовку, — "это люди, которые знают запах кирзового сапога, гари, пороха". По словам отставного полковника, также под призыв могут подпасть уволенные с контрактной службы и молодые офицеры.

Баранец добавил, что учитываться будет и семейное положение человека, есть ли у него малолетние дети, беременная жена или он остался единственным кормильцем семьи. "Ажиотажа с забором всех подряд не будет", — резюмировал собеседник Лайфа.