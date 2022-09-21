Депутаты Госдумы вызвались "встать в строй" после приказа Путина
Толстой заявил о готовности депутатов Госдумы "встать в строй"
Депутаты Государственной думы заявили о готовности отправиться в зону специальной военной операции в случае такой необходимости. Как рассказал журналистам вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, многие из них находятся на Украине с первых дней СВО.
Депутаты Госдумы вызвались "встать в строй" после приказа Путина. Видео © LIFE
Отвечая на вопрос корреспондента о готовности "встать в строй", депутат ответил утвердительно и добавил, что "мы все и так в нём находимся".
"Я не буду называть конкретные фамилии, но у нас есть депутаты, которые с первого дня специальной военной операции регулярно находятся вместе с боевыми частями. Это не значит, что они принимают прямое участие (в спецоперации. — Прим. Лайфа), хотя есть и такие, но не волнуйтесь: мы плоть от плоти наших избирателей и чувствуем то же самое, что и большинство граждан России", — сказал Толстой Лайфу и добавил, что депутаты поддерживают специальную военную операцию.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будет призвано 300 тысяч человек. Также известно, что о мобилизации студентов речь не идёт.
LIFE