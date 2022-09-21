Отвечая на вопрос корреспондента о готовности "встать в строй", депутат ответил утвердительно и добавил, что "мы все и так в нём находимся".

"Я не буду называть конкретные фамилии, но у нас есть депутаты, которые с первого дня специальной военной операции регулярно находятся вместе с боевыми частями. Это не значит, что они принимают прямое участие (в спецоперации. — Прим. Лайфа), хотя есть и такие, но не волнуйтесь: мы плоть от плоти наших избирателей и чувствуем то же самое, что и большинство граждан России", — сказал Толстой Лайфу и добавил, что депутаты поддерживают специальную военную операцию.