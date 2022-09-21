Трасс потребовала от России репараций для Украины
Премьер Британии Трасс потребовала от России вывести ВС с Украины и выплатить ей репарации
Россия должна свернуть специальную военную операцию на Украине и вывести из страны свои ВС, а также выплатить ей репарации. Тогда у Москвы будет возможность вернуться на международную арену в качестве полноправного партнёра, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью изданию Evening Standart.
"Сначала Россия должна покинуть Украину. И мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам", — сказала глава британского кабмина в разговоре с журналистами.
Ранее Лайф уже писал, что более 50 тысяч украинских беженцев могут стать бездомными в Британии. Дело в том, что программа "Дома для Украины", которая помогает пристраивать беженцев во временное жильё в Соединённом Королевстве, рискует закрыться из-за кризиса. Тем более что шестимесячный срок, в течение которого государство обещало помогать беженцам, уже завершается.
Shutterstock