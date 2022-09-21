Трасс потребовала от России репараций для Украины

Россия должна свернуть специальную военную операцию на Украине и вывести из страны свои ВС, а также выплатить ей репарации. Тогда у Москвы будет возможность вернуться на международную арену в качестве полноправного партнёра, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью изданию Evening Standart.

"Сначала Россия должна покинуть Украину. И мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам", — сказала глава британского кабмина в разговоре с журналистами.