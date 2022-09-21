Матвиенко пообещала в максимально сжатые сроки закрепить исход референдумов
В случае положительного исхода референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях этот результат будет необходимо закрепить в сжатые сроки. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая осеннюю сессию Совета Федерации.
"Если люди выскажутся за присоединение к России, нам с вами в ближайшее время предстоит большая напряжённая работа, которую нам нужно провести профессионально в максимально сжатые сроки в рамках своих конституционных полномочий", — сказала она.
Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
ТАСС / Егор Алеев