Матвиенко пообещала в максимально сжатые сроки закрепить исход референдумов

В случае положительного исхода референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях этот результат будет необходимо закрепить в сжатые сроки. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая осеннюю сессию Совета Федерации.

"Если люди выскажутся за присоединение к России, нам с вами в ближайшее время предстоит большая напряжённая работа, которую нам нужно провести профессионально в максимально сжатые сроки в рамках своих конституционных полномочий", — сказала она.