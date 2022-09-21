Спецслужбы Украины срочно подрядили интернет-армию сеять панику среди россиян

На россиян в соцсетях усилились атаки по поручению спецслужб Украины после объявления в РФ частичной мобилизации. Им дано распоряжение от имени граждан РФ сеять панику в Сети, рассказал глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей Интернета Александр Малькевич.

"Пошла команда [от спецслужб Украины], формируются армии интернет-добровольцев, всем рассылаются указания менять аватарки, раскрашиваться под россиян, выдавать себя за жителей России, чтоб разгонять панику в соцсетях", — пояснил он.

Малькевич напомнил, что СМИ Украины давно вели агрессивную дезинформацию россиян, распространяя фейки. Например, тиражировалась новость о том, что мужчинам призывного возраста якобы запрещается выезжать из РФ. Кроме того, создаются подставные аккаунты, с которых ведётся общение в телеграм-каналах и пабликах других соцсетей.

"Одни подставные пользователи открыто высказываются против спецоперации и референдумов, другие же выражают псевдопатриотизм, но сомневаются при этом в победе России", — отметил член Общественной палаты.