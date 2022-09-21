Подпадающим под мобилизацию россиянам разрешили ездить в командировки, а вот отдыхать в Турции — не советуют

Россияне, которые подпадают под частичную мобилизацию, могут свободно перемещаться по стране как минимум до момента получения соответствующей повестки. Об этом заявил корреспонденту Лайфа глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Глава Комитета Госдумы по обороне Картаполов опроверг ограничения в передвижении из-за частичной мобилизации. Видео © LIFE

"Вы можете спокойно поехать в командировку в Красноярск или в Омск, но я бы, например, не советовал вам лететь отдыхать в Турцию. Отдыхайте на курортах Краснодарского края. Человек может уехать, пока ему не пришла повестка, но лучше бы ему этого не делать", — добавил он.

Картаполов добавил, что в первую очередь частичная мобилизация коснётся военнообязанных первого разряда, привлечение второго разряда он счёл маловероятным. Выпускников военных кафедр могут призвать, если их специальности будут востребованы, добавил он.