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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 08:45
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Подпадающим под мобилизацию россиянам разрешили ездить в командировки, а вот отдыхать в Турции — не советуют

Глава Комитета Госдумы по обороне Картаполов опроверг ограничения в передвижении из-за мобилизации

Россияне, которые подпадают под частичную мобилизацию, могут свободно перемещаться по стране как минимум до момента получения соответствующей повестки. Об этом заявил корреспонденту Лайфа глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Глава Комитета Госдумы по обороне Картаполов опроверг ограничения в передвижении из-за частичной мобилизации. Видео © LIFE

"Вы можете спокойно поехать в командировку в Красноярск или в Омск, но я бы, например, не советовал вам лететь отдыхать в Турцию. Отдыхайте на курортах Краснодарского края. Человек может уехать, пока ему не пришла повестка, но лучше бы ему этого не делать", — добавил он.

Картаполов добавил, что в первую очередь частичная мобилизация коснётся военнообязанных первого разряда, привлечение второго разряда он счёл маловероятным. Выпускников военных кафедр могут призвать, если их специальности будут востребованы, добавил он.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.

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Александр Юнашев
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