Китай выступил с заявлением после обращения Путина к нации

Китай прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации, призвав стороны конфликта на Украине к прекращению огня и диалогу. Позицию по данному вопросу высказал на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Позиция Китая по кризису на Украине является последовательной и ясной. Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности", — подчеркнул дипломат.