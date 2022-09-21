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21 сентября, 08:37
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Китай выступил с заявлением после обращения Путина к нации

МИД КНР призвал к завершению конфликта на Украине и переговорам в ответ на речь Путина

Китай прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации, призвав стороны конфликта на Украине к прекращению огня и диалогу. Позицию по данному вопросу высказал на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Позиция Китая по кризису на Украине является последовательной и ясной. Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности", — подчеркнул дипломат.

Полковник в отставке разъяснил, кто подпадёт под частичную мобилизацию в России

Полковник в отставке разъяснил, кто подпадёт под частичную мобилизацию в России

Ранее Владимир Путин заявил, что в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будет призвано 300 тысяч человек. Также известно, что о мобилизации студентов речь не идёт.

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Shutterstock

Оксана Попова

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