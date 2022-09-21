Фигуранты дела о подрыве газопровода в Крыму получили от 13 до 17 лет колонии
Верховный суд Крыма вынес приговор фигурантам уголовного дела о подрыве газопровода на территории полуострова в 2021 году. Как сообщили журналистам в пресс-службе суда, преступники приговорены к лишению свободы на сроки от 13 до 17 лет.
"Назначить Ахтемову Асану наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, Ахтемову Азизу <…> 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, <…> Нариману Джелялову <…> 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 700 тысяч рублей", — зачитал решение судья.
Также с подсудимых взыскана компенсация за вред, причинённый повреждением газопроводной трубы. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, об инциденте на газопроводе в районе посёлка Перевальное под Симферополем сообщалось в августе прошлого года. Правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". Было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск. О задержании пятерых подозреваемых стало известно 5 сентября. Позднее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в Крыму организовало Главное управление разведки Украины. Взрывному делу исполнителей обучили в Херсоне, за совершение атаки им обещали около двух тысяч долларов.
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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ