Фигуранты дела о подрыве газопровода в Крыму получили от 13 до 17 лет колонии

Верховный суд Крыма вынес приговор фигурантам уголовного дела о подрыве газопровода на территории полуострова в 2021 году. Как сообщили журналистам в пресс-службе суда, преступники приговорены к лишению свободы на сроки от 13 до 17 лет.

"Назначить Ахтемову Асану наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, Ахтемову Азизу <…> 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, <…> Нариману Джелялову <…> 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 700 тысяч рублей", — зачитал решение судья.

Также с подсудимых взыскана компенсация за вред, причинённый повреждением газопроводной трубы. Приговор не вступил в законную силу.