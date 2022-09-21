Тело убитого мужчины нашли в припаркованной машине в Новой Москве

На территории Сосенского поселения Новой Москвы было найдено тело мужчины в припаркованной машине, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице. По словам правоохранителей, на трупе были обнаружены следы насильственной смерти.

"Поздним вечером 20 сентября 2022 года вблизи автомобиля, припаркованного на территории поселения Сосенское города Москвы, обнаружено тело водителя 2000 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения", — сообщили в ведомстве и добавили, что было возбуждено дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

На месте уже работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета, цель которых — установление обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению преступления.