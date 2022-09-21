Совфед одобрил закон о тюремном сроке до 15 лет за мародёрство в военное время
Совет Федерации одобрил закон, который вводит уголовную ответственность за мародёрство в военное время или в период конфликта с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 15 лет. Из 148 сенаторов только один проголосовал против.
Документом вводится в УК РФ термин "мародёрство" — совершённое с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий и не связанное с вынужденной необходимостью противоправное безвозмездное изъятие. Под него также подпадает присвоение чужого имущества, "в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения".
Напомним, накануне законопроект был одобрен Госдумой РФ. Согласно поправкам, за мародёрство в условиях военного времени будет грозить до шести лет заключения, а максимальная санкция, если преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством или ущерб был нанесён в особо крупном размере, — до 15 лет.
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