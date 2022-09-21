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21 сентября, 11:11

Совфед одобрил закон о тюремном сроке до 15 лет за мародёрство в военное время

Совет Федерации одобрил закон, который вводит уголовную ответственность за мародёрство в военное время или в период конфликта с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 15 лет. Из 148 сенаторов только один проголосовал против.

Документом вводится в УК РФ термин "мародёрство" — совершённое с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий и не связанное с вынужденной необходимостью противоправное безвозмездное изъятие. Под него также подпадает присвоение чужого имущества, "в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения".

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Напомним, накануне законопроект был одобрен Госдумой РФ. Согласно поправкам, за мародёрство в условиях военного времени будет грозить до шести лет заключения, а максимальная санкция, если преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством или ущерб был нанесён в особо крупном размере, — до 15 лет.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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