Совфед одобрил закон о тюремном сроке до 15 лет за мародёрство в военное время

Совет Федерации одобрил закон, который вводит уголовную ответственность за мародёрство в военное время или в период конфликта с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 15 лет. Из 148 сенаторов только один проголосовал против.

Документом вводится в УК РФ термин "мародёрство" — совершённое с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий и не связанное с вынужденной необходимостью противоправное безвозмездное изъятие. Под него также подпадает присвоение чужого имущества, "в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения".