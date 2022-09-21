Совфед одобрил закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому за добровольную сдачу в плен при отсутствии признаков госизмены будет грозить до десяти лет лишения свободы. За проголосовали 147 сенаторов, против — один.

Напомним, в Уголовном кодексе РФ появится новая статья — 352.1 "Добровольная сдача в плен", по которой вводится наказание от трёх до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.

При этом военнослужащий, впервые совершивший такое преступление, может быть освобождён от уголовной ответственности, если он "принял меры для своего освобождения", вернулся к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.