Раскрыта неожиданная польза сала
Гепатолог Яковлева раскрыла пользу умеренного количества сала для лёгких
Исследования подтвердили, что умеренное употребление сала не вредит, а поддерживает здоровье, рассказала "Газете.ru" гастроэнтеролог, гепатолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.
"Сало практически полностью состоит из различных жиров и жирных кислот, включая полиненасыщенные омега-3, омега-6 и омега-9. Люди привыкли считать жиры чем-то плохим, однако в действительности такие страхи сильно преувеличены. Жиры в умеренном количестве необходимы организму точно так же, как углеводы или белки. Жирные кислоты участвуют в холестериновом обмене организма: повышают тонус сосудов и сердца, снижают "плохой" и повышают "хороший" холестерин", — пояснила Яковлева.
По её словам, в сале содержатся витамины А, D, Е, К, участвующие в работе иммунной системы и помогающие организму бороться с инфекционными и вирусными заболеваниями. Они относятся к числу жирорастворимых. Их полезные свойства проявляются при контакте с жирами. Также, рассказала врач, в сале содержится олеиновая кислота, участвующая в строительстве миелиновой оболочки нервных клеток. Она защищает нервные волокна и ускоряет прохождение нервных импульсов. При её повреждении повышается риск развития рассеянного склероза и других заболеваний центральной нервной системы. Витамин D поддерживает нервную систему, повышает настроение и помогает бороться с сезонными депрессиями.
Врач также отметила, что жиры участвуют в выработке сурфактанта. Это соединение, формирующее на поверхности лёгких защитную плёнку, благодаря которой орган становится эластичным и хорошо пропускает кислород. А вот отсутствие жира в организме может привести к истончению этой плёнки, из-за чего страдает газообмен, а лёгкие становятся более восприимчивыми к инфекциям.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почему сало считается едой только для здоровых людей и какие заболевания может вызвать его частое употребление.
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