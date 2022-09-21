Раскрыта неожиданная польза сала

Исследования подтвердили, что умеренное употребление сала не вредит, а поддерживает здоровье, рассказала "Газете.ru" гастроэнтеролог, гепатолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.

"Сало практически полностью состоит из различных жиров и жирных кислот, включая полиненасыщенные омега-3, омега-6 и омега-9. Люди привыкли считать жиры чем-то плохим, однако в действительности такие страхи сильно преувеличены. Жиры в умеренном количестве необходимы организму точно так же, как углеводы или белки. Жирные кислоты участвуют в холестериновом обмене организма: повышают тонус сосудов и сердца, снижают "плохой" и повышают "хороший" холестерин", — пояснила Яковлева.

По её словам, в сале содержатся витамины А, D, Е, К, участвующие в работе иммунной системы и помогающие организму бороться с инфекционными и вирусными заболеваниями. Они относятся к числу жирорастворимых. Их полезные свойства проявляются при контакте с жирами. Также, рассказала врач, в сале содержится олеиновая кислота, участвующая в строительстве миелиновой оболочки нервных клеток. Она защищает нервные волокна и ускоряет прохождение нервных импульсов. При её повреждении повышается риск развития рассеянного склероза и других заболеваний центральной нервной системы. Витамин D поддерживает нервную систему, повышает настроение и помогает бороться с сезонными депрессиями.