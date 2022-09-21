Какие зубные щётки самые вредные и почему

Наиболее вредные для зубов щётки сделаны из натуральной, жёсткой, редкой или разноуровневой видов щетины, рассказал "Газете.ru" стоматолог-ортопед и главный врач в SmileClinic Илья Скляров.

"Как бы странно это ни звучало, но не всё натуральное одинаково полезно. В случае с зубными щётками щетина из натуральных материалов намного активнее собирает на себя бактерии. Очистить щётку с натуральными волокнами от бактериальной флоры, которая находится в полости рта, очень непросто. Кроме того, такие щетинки будут выпадать и быстро истрёпываться, то есть щётка прослужит совсем недолго", — рассказал эксперт.

Выбирая щётку с синтетической щетиной, Скляров советует обращать внимание на головку изделия. По его словам, она не должна быть слишком большой или маленькой. Щетина не должна быть редкой, иначе качество чистки зубов будет низким. Жёсткая щётка может повредить дёсны и даже эмаль зубов. Также щетина не должна быть разноуровневой. Долгое время считалось, что такие щётки лучше очищают зубную поверхность, однако на практике, уверяет эксперт, оказалось, что наоборот. Ровная поверхность щётки позволяет вовлекать каждый ворс в процессе чистки.