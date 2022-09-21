Песков ответил на вопрос о смене статуса СВО и введении военного положения
Песков: Кремль не принимал решений о смене статуса СВО и введении военного положения
Никакие решения об изменении статуса СВО и о введении военного положения на фоне объявления в России частичной мобилизации не принимались. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких решений на этот счёт не было", — ответил представитель Кремля журналистам на соответствующий вопрос.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек. Указ о частичной мобилизации уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.
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