ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 10:46
7674

Песков ответил на вопрос о смене статуса СВО и введении военного положения

Песков: Кремль не принимал решений о смене статуса СВО и введении военного положения

Никакие решения об изменении статуса СВО и о введении военного положения на фоне объявления в России частичной мобилизации не принимались. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких решений на этот счёт не было", — ответил представитель Кремля журналистам на соответствующий вопрос.

Песков связал частичную мобилизацию с агрессией НАТО против России
Песков связал частичную мобилизацию с агрессией НАТО против России

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек. Указ о частичной мобилизации уже опубликован и вступил в силу с сегодняшнего дня, его детали — здесь. А Песков раскрыл содержание скрытого пункта документа.

BannerImage

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar