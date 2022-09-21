НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 10:34

Литва повысила уровень готовности своих ВС из-за частичной мобилизации в России

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что Вильнюс в ответ на частичную мобилизацию в РФ повышает уровень боеготовности своих вооружённых сил.

"Поскольку российская военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. В наших силах быстрого реагирования повышается уровень готовности", — написал глава Минобороны в соцсетях и добавил, что в стране также обсуждают дополнительные меры поддержки Украины, а также призывают к этому другие государства.

Частичная мобилизация и поддержка референдумов: Главное из обращения Путина 21 сентября

Частичная мобилизация и поддержка референдумов: Главное из обращения Путина 21 сентября

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, которая коснётся части отслуживших в армии россиян. В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизационных мероприятий планируется призвать около 300 тысяч человек.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров