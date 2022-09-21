Литва повысила уровень готовности своих ВС из-за частичной мобилизации в России
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что Вильнюс в ответ на частичную мобилизацию в РФ повышает уровень боеготовности своих вооружённых сил.
"Поскольку российская военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. В наших силах быстрого реагирования повышается уровень готовности", — написал глава Минобороны в соцсетях и добавил, что в стране также обсуждают дополнительные меры поддержки Украины, а также призывают к этому другие государства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, которая коснётся части отслуживших в армии россиян. В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизационных мероприятий планируется призвать около 300 тысяч человек.
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