Литва повысила уровень готовности своих ВС из-за частичной мобилизации в России

"Поскольку российская военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. В наших силах быстрого реагирования повышается уровень готовности", — написал глава Минобороны в соцсетях и добавил, что в стране также обсуждают дополнительные меры поддержки Украины, а также призывают к этому другие государства.