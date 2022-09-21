ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 10:23
4154

Шойгу заявил о пресечении наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные пресекли все попытки наступления украинской армии на Николаево-Криворожском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Вначале — о ходе специальной военной операции: Вооружённые силы России продолжают освобождение территории Донецкой Народной Республики", — сказал он и добавил, что "пресечены все попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении".

Также министр подчеркнул, что в целях усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска Изюмско-Балаклейской группировки.

Подразделения двух бригад ВСУ поражены на Николаево-Криворожском направлении
Подразделения двух бригад ВСУ поражены на Николаево-Криворожском направлении

Напомним: 27 августа российские десантники остановили прорыв ВСУ на направлении Николаев – Кривой Рог. В результате было ликвидировано более 20 украинских военнослужащих и пяти единиц техники противника. А 7 сентября украинская армия потеряла два танка, шесть БМП и более 190 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении. Спустя несколько дней ВСУ потеряли свыше 300 бойцов за сутки на данном маршруте.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar