Шойгу заявил о пресечении наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские военные пресекли все попытки наступления украинской армии на Николаево-Криворожском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"Вначале — о ходе специальной военной операции: Вооружённые силы России продолжают освобождение территории Донецкой Народной Республики", — сказал он и добавил, что "пресечены все попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении".
Также министр подчеркнул, что в целях усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска Изюмско-Балаклейской группировки.
Напомним: 27 августа российские десантники остановили прорыв ВСУ на направлении Николаев – Кривой Рог. В результате было ликвидировано более 20 украинских военнослужащих и пяти единиц техники противника. А 7 сентября украинская армия потеряла два танка, шесть БМП и более 190 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении. Спустя несколько дней ВСУ потеряли свыше 300 бойцов за сутки на данном маршруте.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ