Шойгу заявил о пресечении наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные пресекли все попытки наступления украинской армии на Николаево-Криворожском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

"Вначале — о ходе специальной военной операции: Вооружённые силы России продолжают освобождение территории Донецкой Народной Республики", — сказал он и добавил, что "пресечены все попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении".