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Опубликовано 21 сентября 2022, 10:18

Песков не стал отвечать на вопрос о мобилизации сотрудников Кремля

Песков не знает, будут ли освобождены от мобилизации сотрудники Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли распространяться освобождение от частичной мобилизации по аналогии с депутатами и сенаторами на сотрудников Администрации Президента.

"Пока не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Будут разъяснения", — сказал он журналистам.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и опыт участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек.

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Александр Юнашев
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