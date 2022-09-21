Песков не стал отвечать на вопрос о мобилизации сотрудников Кремля
Песков не знает, будут ли освобождены от мобилизации сотрудники Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли распространяться освобождение от частичной мобилизации по аналогии с депутатами и сенаторами на сотрудников Администрации Президента.
"Пока не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Будут разъяснения", — сказал он журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и опыт участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек.
Shutterstock