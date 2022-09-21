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Опубликовано 21 сентября 2022, 10:15

Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели

Шойгу: Более семи тысяч украинских военных и 970 единиц техники ВСУ уничтожено за три недели

За последние три недели в рамках СВО российские войска уничтожили свыше семи тысяч бойцов ВСУ и около тысячи единиц боевой техники противника. Об этом сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

"В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше семи тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе — 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолётов и четыре вертолёта", — уточнил Шойгу.

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Ранее глава Минобороны РФ заявил, что на стороне Киева воюет чуть более тысячи иностранных наёмников, за время спецоперации на Украине погибло уже более двух тысяч натовских бойцов. По словам Шойгу, их набор ведётся практически "под государственной опекой".

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ТАСС / Александр Гармаев

Ирина Фальке
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