Шойгу заявил об уничтожении семи тысяч украинских военных за три недели

За последние три недели в рамках СВО российские войска уничтожили свыше семи тысяч бойцов ВСУ и около тысячи единиц боевой техники противника. Об этом сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

"В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше семи тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе — 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолётов и четыре вертолёта", — уточнил Шойгу.