Раскрыто содержание скрытого пункта указа Путина о частичной мобилизации в России

Неопубликованный седьмой пункт указа о частичной мобилизации содержит информацию о призыве до 300 тысяч человек, о чём уже сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так прокомментировал вопрос о скрытом разделе документа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что, "действительно, седьмой пункт для служебного пользования". Поэтому его не стали публиковать. Но министр обороны его содержание ранее раскрывал, отметил представитель Кремля.