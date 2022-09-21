Раскрыто содержание скрытого пункта указа Путина о частичной мобилизации в России
Песков раскрыл содержание скрытого пункта указа Путина о частичной мобилизации в России
Неопубликованный седьмой пункт указа о частичной мобилизации содержит информацию о призыве до 300 тысяч человек, о чём уже сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так прокомментировал вопрос о скрытом разделе документа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что, "действительно, седьмой пункт для служебного пользования". Поэтому его не стали публиковать. Но министр обороны его содержание ранее раскрывал, отметил представитель Кремля.
"Сергей Кужугетович Шойгу в своём интервью сказал: 300 тысяч человек. Вот там речь идёт о количестве до 300 тысяч человек. Но тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно", — объяснил пресс-секретарь президента.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь.
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