Полковник запаса — о частичной мобилизации в России: Главное не набрать, а обучить
Полковник запаса Жилин — о частичной мобилизации в России: Главное не набрать, а обучить
Главная проблема частичной мобилизации, о которой сказал президент РФ Владимир Путин, — это то, как указание будет выполняться на местах, чтобы всё не скатилось к "компанейщине" или взяткам ради "отмазаться". Об этом Лайфу сказал военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.
"На сборные пункты необходимо подключить дополнительные надзорные органы — военная прокуратура, Генеральная прокуратура. И если они увидят, что забирают косых, кривых, полуслепых, — сразу могли пресечь подобное", — объяснил он.
По его словам, также должен быть решён вопрос с организацией пунктов сбора, куда будут приезжать призывники. Их нужно обеспечить элементарными удобствами, отметил полковник запаса, и квалифицированным медицинским надзором. "У одного завтра будет какая-либо болячка — и полягут все", — пояснил собеседник Лайфа. Он добавил, что нужно определиться с ограничениями по перемещению резервистов, например, можно ли ездить без справки из военкомата.
"Мобилизация тянет за собой целый "хвост" обеспечивающих действий", — резюмировал Жилин.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации на Украине. Российский лидер объявил о проведении частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в рамках выполнения этой задачи на службу будет призвано 300 тысяч резервистов.
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