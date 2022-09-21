Полковник запаса — о частичной мобилизации в России: Главное не набрать, а обучить

Главная проблема частичной мобилизации, о которой сказал президент РФ Владимир Путин, — это то, как указание будет выполняться на местах, чтобы всё не скатилось к "компанейщине" или взяткам ради "отмазаться". Об этом Лайфу сказал военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

"На сборные пункты необходимо подключить дополнительные надзорные органы — военная прокуратура, Генеральная прокуратура. И если они увидят, что забирают косых, кривых, полуслепых, — сразу могли пресечь подобное", — объяснил он.

По его словам, также должен быть решён вопрос с организацией пунктов сбора, куда будут приезжать призывники. Их нужно обеспечить элементарными удобствами, отметил полковник запаса, и квалифицированным медицинским надзором. "У одного завтра будет какая-либо болячка — и полягут все", — пояснил собеседник Лайфа. Он добавил, что нужно определиться с ограничениями по перемещению резервистов, например, можно ли ездить без справки из военкомата.

"Мобилизация тянет за собой целый "хвост" обеспечивающих действий", — резюмировал Жилин.