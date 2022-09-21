Федерер рассказал, чем бы хотел заняться после завершения карьеры
Федерер заявил, что хотел бы стать комментатором после завершения карьеры
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что хотел бы попробовать себя в качестве комментатора после завершения спортивной карьеры. Его слова приводит WWOS.
"Я никогда не думал, что скажу это. Но шесть месяцев назад я вдруг подумал: когда-нибудь буду комментировать теннис. Хотя я всегда говорил, что никогда бы этого не сделал", — рассказал Федерер.
Ранее Лайф сообщал, что Роджер Федерер принял решение завершить свою спортивную карьеру. Швейцарец восемь раз побеждал на Уимблдоне и пять раз — на Открытом чемпионате США, а всего же выиграл 103 турнира АТР. Свои последние матчи он проведёт на Кубке Лэйвера в Лондоне с 23 по 25 сентября.
Getty Images / Julian Finney