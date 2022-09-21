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21 сентября, 09:54

Федерер рассказал, чем бы хотел заняться после завершения карьеры

Федерер заявил, что хотел бы стать комментатором после завершения карьеры

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что хотел бы попробовать себя в качестве комментатора после завершения спортивной карьеры. Его слова приводит WWOS.

"Я никогда не думал, что скажу это. Но шесть месяцев назад я вдруг подумал: когда-нибудь буду комментировать теннис. Хотя я всегда говорил, что никогда бы этого не сделал", — рассказал Федерер.

Роджер Федерер объявил, что завершит карьеру в конце сентября

Роджер Федерер объявил, что завершит карьеру в конце сентября

Ранее Лайф сообщал, что Роджер Федерер принял решение завершить свою спортивную карьеру. Швейцарец восемь раз побеждал на Уимблдоне и пять раз — на Открытом чемпионате США, а всего же выиграл 103 турнира АТР. Свои последние матчи он проведёт на Кубке Лэйвера в Лондоне с 23 по 25 сентября.

Обложка ©

Getty Images / Julian Finney

Шамиль Гаджиев

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