Федерер рассказал, чем бы хотел заняться после завершения карьеры

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что хотел бы попробовать себя в качестве комментатора после завершения спортивной карьеры. Его слова приводит WWOS.

"Я никогда не думал, что скажу это. Но шесть месяцев назад я вдруг подумал: когда-нибудь буду комментировать теннис. Хотя я всегда говорил, что никогда бы этого не сделал", — рассказал Федерер.