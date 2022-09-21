Комличенко назвал обидным отстранение сборной России по футболу от Евро-2024

"Отстранение от Евро было ожидаемо. Обидно, конечно, но будем продолжать тренироваться. Мы не то что привыкшие, но уже были в такой ситуации. Это было одной из мотиваций, но теперь мотивация — просто играть в сборной", — заявил Комличенко.