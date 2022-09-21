Комличенко назвал обидным отстранение сборной России по футболу от Евро-2024
Нападающий сборной России Николай Комличенко в ходе общения с журналистами прокомментировал решение УЕФА о недопуске нашей национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.
"Отстранение от Евро было ожидаемо. Обидно, конечно, но будем продолжать тренироваться. Мы не то что привыкшие, но уже были в такой ситуации. Это было одной из мотиваций, но теперь мотивация — просто играть в сборной", — заявил Комличенко.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России по футболу не примет участия в жеребьёвке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии. Соответственно, национальная команда пропустит и сам турнир.
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