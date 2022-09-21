США предрекли подрыв на своём же "минном поле"

Суровые меры Федерального резерва Соединённых Штатов Америки привели к аномальному росту доллара. И теперь за это расплачивается весь мир. Об этом сказано в материале китайской газеты Global Times. Однако, как убеждены обозреватели, со временем Штаты сами подорвутся на этом "минном поле".

В статье указано, что в эти дни Федеральный резерв США проводит совещание, на котором обсудят повышение процентных ставок. По прогнозам специалистов, ФРС может вскоре повысить процентную ставку как минимум на 75 базисных пунктов.

"Это снова увеличит стоимость американского доллара по отношению к другим валютам, хотя она и без того достигла двадцатилетнего максимума. Из-за агрессивных действий Федерального резерва доллар переживает подъём, "какой случается раз в поколение". А для многих стран это может стать началом очередного кошмара", — пишут эксперты.

В материале напомнили, что для американцев это уже пятое повышение учётных ставок, направленных на ослабление высокого инфляционного давления. Но, как убеждены аналитики, "это неизбежное следствие слепого и неограниченного печатания денег в стране для поддержания состояния "процветания". К тому же каждый цикл подорожания доллара в прошлых десятилетиях оставил крайне неприятные воспоминания, резюмировали авторы.