НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 сентября, 09:49

Лайф проверил сообщения о раздаче "повесток в военкомат" на улицах Москвы

<p>Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей</p>

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

В Сети начали появляться фейковые сообщения о раздаче "повесток в военкомат" на улицах Москвы после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о частичной мобилизации. В них указывается, что в ряде столичных районов якобы появились "военные, раздающие повестки".

Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

"Улица Тверская, пятнадцать минут назад вручили повестку мне и другу. Друг даже не служил в армии", — говорится в тексте рассылки.

Лайф проверил несколько указанных в таких сообщениях точек и не нашёл ни на одной из них "раздающих повестки". А в военных комиссариатах Тверского и Останкинского районов столицы на запрос SHOT также ответили, что приказа "раздавать повестки на улице" не поступало.

Подпадающим под мобилизацию россиянам разрешили ездить в командировки, а вот отдыхать в Турции — не советуют

Подпадающим под мобилизацию россиянам разрешили ездить в командировки, а вот отдыхать в Турции — не советуют

Ранее в Общественной палате (ОП) РФ заявили, что спецслужбы Украины срочно подрядили интернет-армию сеять панику среди россиян. Кроме того, создаются подставные аккаунты, с которых ведётся общение в телеграм-каналах и пабликах других соцсетей.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров