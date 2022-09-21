Лайф проверил сообщения о раздаче "повесток в военкомат" на улицах Москвы

В Сети начали появляться фейковые сообщения о раздаче "повесток в военкомат" на улицах Москвы после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о частичной мобилизации. В них указывается, что в ряде столичных районов якобы появились "военные, раздающие повестки".

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"Улица Тверская, пятнадцать минут назад вручили повестку мне и другу. Друг даже не служил в армии", — говорится в тексте рассылки.

Лайф проверил несколько указанных в таких сообщениях точек и не нашёл ни на одной из них "раздающих повестки". А в военных комиссариатах Тверского и Останкинского районов столицы на запрос SHOT также ответили, что приказа "раздавать повестки на улице" не поступало.