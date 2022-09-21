Совбезы России и Белоруссии собрались в Москве на консультации по безопасности

В Москве начались консультации по безопасности между Россией и Белоруссией, участие в которых принимают замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и его коллега из республики Александр Неверовский. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Их проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран", — говорится в сообщении.