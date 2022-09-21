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21 сентября, 09:41

Совбезы России и Белоруссии собрались в Москве на консультации по безопасности

В Москве начались консультации по безопасности между Россией и Белоруссией, участие в которых принимают замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и его коллега из республики Александр Неверовский. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Их проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился провести проверку белорусских войск и народного ополчения в стране. Об этом он заявил в ходе встречи с государственным секретарём Совета безопасности Александром Вольфовичем во вторник.

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Shutterstock

Николь Вербер

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