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21 сентября, 10:02

Песков заявил, что Путин и Макрон не созванивались и пока не планируют

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото ©️ Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото ©️ Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эмманюэль Макрон не созванивались накануне и пока не планируют, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, не было телефонных разговоров вчера. По Макрону пока никаких согласованных форматов общения нет", — сказал он журналистам.

При этом пресс-секретарь российского президента допустил вероятность, что в случае необходимости "они весьма оперативно могут появиться".

Макрон раскрыл цель постоянных разговоров с Путиным

Макрон раскрыл цель постоянных разговоров с Путиным

Вчера Лайф писал, что глава Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни намерен провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Французские СМИ в свою очередь уточняют, что Париж запросил "срочный разговор" с Кремлём, как только стало известно о референдумах, которые пройдут в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, однако позже допустили, что разговор двух лидеров откладывается.

Александр Юнашев

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