Песков заявил, что Путин и Макрон не созванивались и пока не планируют
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото ©️ Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République
Президент России Владимир Путин и глава Франции Эмманюэль Макрон не созванивались накануне и пока не планируют, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, не было телефонных разговоров вчера. По Макрону пока никаких согласованных форматов общения нет", — сказал он журналистам.
При этом пресс-секретарь российского президента допустил вероятность, что в случае необходимости "они весьма оперативно могут появиться".
Вчера Лайф писал, что глава Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни намерен провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Французские СМИ в свою очередь уточняют, что Париж запросил "срочный разговор" с Кремлём, как только стало известно о референдумах, которые пройдут в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, однако позже допустили, что разговор двух лидеров откладывается.