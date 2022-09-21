Песков заявил, что Путин и Макрон не созванивались и пока не планируют

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эмманюэль Макрон не созванивались накануне и пока не планируют, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, не было телефонных разговоров вчера. По Макрону пока никаких согласованных форматов общения нет", — сказал он журналистам.