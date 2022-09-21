Песков оценил вероятность закрытия границ для мобилизованных россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация по поводу возможного закрытия границ для подлежащих мобилизации россиян последует позже, и попросил набраться терпения.

"Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть разные положения на этот счёт в действующих законах, поэтому давайте чуть-чуть наберёмся терпения. Разъяснения последуют на этот счёт", — сказал представитель Кремля журналистам.