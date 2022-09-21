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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 10:13
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Песков оценил вероятность закрытия границ для мобилизованных россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация по поводу возможного закрытия границ для подлежащих мобилизации россиян последует позже, и попросил набраться терпения.

"Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть разные положения на этот счёт в действующих законах, поэтому давайте чуть-чуть наберёмся терпения. Разъяснения последуют на этот счёт", — сказал представитель Кремля журналистам.

Кто подлежит призыву при частичной мобилизации в первую очередь
Кто подлежит призыву при частичной мобилизации в первую очередь

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.

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Александр Юнашев
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