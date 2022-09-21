Песков оценил вероятность закрытия границ для мобилизованных россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация по поводу возможного закрытия границ для подлежащих мобилизации россиян последует позже, и попросил набраться терпения.
"Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть разные положения на этот счёт в действующих законах, поэтому давайте чуть-чуть наберёмся терпения. Разъяснения последуют на этот счёт", — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.
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