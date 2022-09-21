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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 10:12
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Кремль ответил на угрозы Борреля устроить трибунал над россиянами

Песков поставил под сомнение авторитет Борреля после угрозы о трибунале над россиянами

В Кремле прокомментировали слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который заявил о необходимости создать независимый трибунал, чтобы "привлечь россиян к ответственности" за действия на Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, европейским дипломатам следует обратить внимание на преступления украинского режима, которые длятся уже восемь лет.

"Господин Боррель, к сожалению, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место", — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля порекомендовал европейским дипломатам обратить внимание на преступления украинского режима, которые длятся с 2014 года. Именно они и должны стать поводом для трибунала, убеждён пресс-секретарь главы государства.

"На этот счёт господин Боррель никогда ничего не говорил. И судьба убитых невинных гражданских людей и детей никогда господина Борреля не интересовала", — пояснил он.

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Getty Images / Jesus Hellin

Александр Юнашев
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