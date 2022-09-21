ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 09:25
11550

Союзные войска ликвидировали военных советников НАТО в компункте под Харьковом

МВД ЛНР сообщило об уничтожении военных советников НАТО в компункте под Харьковом

Союзные войска нанесли удар по командному пункту в Харьковской области, где были военные советники и инструкторы НАТО. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР), полковник Виталий Киселёв.

"В Харьковской области вчера был уничтожен компункт, в котором находились военные советники НАТО, а также были нанесены удары по серьёзным скоплениям укронацистов", написал он в телеграм-канале.

Украинские силовики пытают жителей Харьковской области
Украинские силовики пытают жителей Харьковской области

Как писал Лайф, ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Харьковской области и на территории ДНР. Удары нанесены по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок в Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичного в ДНР.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar