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21 сентября, 09:25

Союзные войска ликвидировали военных советников НАТО в компункте под Харьковом

МВД ЛНР сообщило об уничтожении военных советников НАТО в компункте под Харьковом

Союзные войска нанесли удар по командному пункту в Харьковской области, где были военные советники и инструкторы НАТО. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР), полковник Виталий Киселёв.

"В Харьковской области вчера был уничтожен компункт, в котором находились военные советники НАТО, а также были нанесены удары по серьёзным скоплениям укронацистов", написал он в телеграм-канале.

Украинские силовики пытают жителей Харьковской области

Украинские силовики пытают жителей Харьковской области

Как писал Лайф, ВС России уничтожили более 120 украинских военных в Харьковской области и на территории ДНР. Удары нанесены по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок в Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичного в ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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