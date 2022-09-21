Союзные войска ликвидировали военных советников НАТО в компункте под Харьковом

Союзные войска нанесли удар по командному пункту в Харьковской области, где были военные советники и инструкторы НАТО. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР), полковник Виталий Киселёв.

"В Харьковской области вчера был уничтожен компункт, в котором находились военные советники НАТО, а также были нанесены удары по серьёзным скоплениям укронацистов", — написал он в телеграм-канале.