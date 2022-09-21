Слуцкий: Точка невозврата в переговорах с Киевом пройдена

Точка невозврата в переговорах с Киевом, к сожалению, пройдена. Об этом Лайфу заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий — о переговорах с Киевом. Видео © LIFE

"Мы были готовы к переговорам на условиях демилитаризации и денацификации. Но Киев нарушил все возможные договорённости, которые были на тот момент. Это очень жаль, но это уже свершилось. И точка невозврата в переговорном процессе, к сожалению, давно пройдена", — подчеркнул Слуцкий.

Также в беседе с журналистами лидер ЛДПР заявил, что единственным путём развития событий для Киева может быть капитуляция.