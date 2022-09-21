Слуцкий: Точка невозврата в переговорах с Киевом пройдена
Точка невозврата в переговорах с Киевом, к сожалению, пройдена. Об этом Лайфу заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Слуцкий — о переговорах с Киевом. Видео © LIFE
"Мы были готовы к переговорам на условиях демилитаризации и денацификации. Но Киев нарушил все возможные договорённости, которые были на тот момент. Это очень жаль, но это уже свершилось. И точка невозврата в переговорном процессе, к сожалению, давно пройдена", — подчеркнул Слуцкий.
Также в беседе с журналистами лидер ЛДПР заявил, что единственным путём развития событий для Киева может быть капитуляция.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.
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