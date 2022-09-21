В Алтайском крае два человека погибли при крушении дельтаплана
Двое мужчин погибли в Алтайском крае в результате крушения дельтаплана, проводится проверка. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Восточного МСУ на транспорте СК РФ.
"21 сентября 2022 года <...> произошло падение сверхлёгкого летательного аппарата. В результате этого погибли двое мужчин", — говорится в сообщении.
Трагедия случилась недалеко от посёлка Рассвет в Хабарском районе, дельтапланеристы выполняли прогулочный полёт. На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По данному факту проводится проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".
Ранее Лайф сообщал, что российский парапланерист Чернов разбился в горах Таджикистана. Трагедия попала на видео. На кадрах видно, что порыв ветра смял парашют, после чего экстремала резко закрутило и потянуло вниз.
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