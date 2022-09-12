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12 сентября, 12:36

Российский экстремал погиб в горах Таджикистана

Российский парапланерист Чернов разбился в горах Таджикистана

Российский парапланерист Павел Чернов погиб в горах Варзобского района Таджикистана, разбившись о скалы из-за сильного порыва ветра. Об этом рассказали в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

Российский парапланерист Чернов разбился в горах Таджикистана. Видео © "ВКонтакте" / "Мотосолидарность официальная страница"

Трагедия попала на видео. На кадрах видно, что порыв ветра смял парашют, после чего экстремала резко закрутило и потянуло вниз. После удара о землю камера отлетела в кусты, слышны крики мужчины.

Трагедия с 38-летним жителем Санкт-Петербурга Павлом Черновым произошла 10 сентября в горах, расположенных на территории местечка Харангон Варзобского района, что на 15 километров севернее Душанбе. На место происшествия немедленно выехали сотрудники КЧС и медики, однако спасти мужчину им не удалось.

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Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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