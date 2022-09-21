Названы две страны, где всё ещё принимают российские карты "Мир"

Карты платёжной системы "Мир", которыми россияне могут платить в том числе и за границей, продолжают работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Ханое.

"BIDV действительно перестал принимать карты "Мир", но второй уполномоченный банк, VRB, пока эти карты обслуживает", — приводит РИА "Новости" сообщение дипломатов.

В Узбекистане также продолжается приём карт платёжной системы "Мир", в том числе кобейджинговых. Как сообщил представитель Единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard, проблем с "пластиком" пока там никаких не видят.