Названы две страны, где всё ещё принимают российские карты "Мир"
Российские карты "Мир" продолжают работать во Вьетнаме и Узбекистане
Карты платёжной системы "Мир", которыми россияне могут платить в том числе и за границей, продолжают работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Ханое.
"BIDV действительно перестал принимать карты "Мир", но второй уполномоченный банк, VRB, пока эти карты обслуживает", — приводит РИА "Новости" сообщение дипломатов.
В Узбекистане также продолжается приём карт платёжной системы "Мир", в том числе кобейджинговых. Как сообщил представитель Единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard, проблем с "пластиком" пока там никаких не видят.
Ранее появились сообщения о том, что банки некоторых стран, которые принимали карты "Мир", вслед за финансовыми учреждениями Турции перестают работать с российской платёжной системой. Например, об этом заявили во вьетнамском банке BIDV. При этом там продолжают обслуживать карты Visa, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов