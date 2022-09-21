Латвия отказалась пускать россиян, уклоняющихся от мобилизации

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что власти страны не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, избегающим частичной мобилизации.

"В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации", — написал глава МИД в своём твиттере и добавил, что государство не будет корректировать визовые ограничения, введённые ранее.