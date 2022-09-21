Латвия отказалась пускать россиян, уклоняющихся от мобилизации
Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, избегающим мобилизации
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что власти страны не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, избегающим частичной мобилизации.
"В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации", — написал глава МИД в своём твиттере и добавил, что государство не будет корректировать визовые ограничения, введённые ранее.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Так, призыву подлежат лишь некоторые категории граждан, имеющих опыт срочной службы или участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего в ходе мобилизационных мероприятий планируется призвать около 300 тысяч человек.
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