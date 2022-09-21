Песков связал частичную мобилизацию с агрессией НАТО против России

Объявленная в России частичная мобилизация стала результатом того, что наша страна столкнулась на Украине с военным потенциалом НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь не идёт о полной мобилизации.

"О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своём выступлении президент [РФ Владимир] Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", — пояснил представитель Кремля.