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21 сентября, 10:19

Песков связал частичную мобилизацию с агрессией НАТО против России

Объявленная в России частичная мобилизация стала результатом того, что наша страна столкнулась на Украине с военным потенциалом НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь не идёт о полной мобилизации.

"О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своём выступлении президент [РФ Владимир] Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", — пояснил представитель Кремля.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Getty Images / Sefa Karacan

Татьяна Миссуми

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