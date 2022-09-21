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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 10:24
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Шойгу заявил о наращивании боевого состава ВДВ в зоне спецоперации

Самые трудные и ответственные задачи в ходе спецоперации на Украине выполняют Воздушно-десантные войска (ВДВ), поэтому их контингент будет увеличен. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании ведомства.

"Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования", — подчеркнул он.

Министр отметил стойкость и мужество российских десантников в ходе боевых действий. Более десяти тысяч из них награждены государственными и ведомственными наградами, а двадцать один удостоен звания Герой Российской Федерации, добавил Шойгу.

Шойгу заявил, что на стороне Украины воюет чуть более тысячи иностранных наёмников
Шойгу заявил, что на стороне Украины воюет чуть более тысячи иностранных наёмников

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Татьяна Миссуми
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