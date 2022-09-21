Шойгу заявил о наращивании боевого состава ВДВ в зоне спецоперации

Самые трудные и ответственные задачи в ходе спецоперации на Украине выполняют Воздушно-десантные войска (ВДВ), поэтому их контингент будет увеличен. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании ведомства.

"Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования", — подчеркнул он.