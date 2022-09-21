Шойгу заявил о наращивании боевого состава ВДВ в зоне спецоперации
Самые трудные и ответственные задачи в ходе спецоперации на Украине выполняют Воздушно-десантные войска (ВДВ), поэтому их контингент будет увеличен. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании ведомства.
"Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования", — подчеркнул он.
Министр отметил стойкость и мужество российских десантников в ходе боевых действий. Более десяти тысяч из них награждены государственными и ведомственными наградами, а двадцать один удостоен звания Герой Российской Федерации, добавил Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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