Жители Донбасса прямо на улице смотрели с телефонов обращение Путина

Жители Донбасса отложили свои дела, чтобы посмотреть сегодняшнее обращение президента РФ Владимира Путина к нации, в котором он объявил о частичной мобилизации. Те, кого важное заявление застало на улице, включили видео с российским лидером на телефонах прямо на улице. Соответствующее фото сделал корреспондент газеты "Петербургский дневник".