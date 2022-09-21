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21 сентября, 10:38

Жители Донбасса прямо на улице смотрели с телефонов обращение Путина

<p>Жители Донбасса слушают обращение Путина. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-09-21/obraschenie-vladimira-putina-v-donbasse-slushayut-na-ulitse-foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

Жители Донбасса слушают обращение Путина. Фото © "Петербургский дневник"

Жители Донбасса отложили свои дела, чтобы посмотреть сегодняшнее обращение президента РФ Владимира Путина к нации, в котором он объявил о частичной мобилизации. Те, кого важное заявление застало на улице, включили видео с российским лидером на телефонах прямо на улице. Соответствующее фото сделал корреспондент газеты "Петербургский дневник".

  • Жители Донбасса слушают обращение Путина. Фото © "Петербургский дневник"
    Жители Донбасса слушают обращение Путина. Фото © "Петербургский дневник"
  • Жители Донбасса слушают обращение Путина. Фото © "Петербургский дневник"
    Жители Донбасса слушают обращение Путина. Фото © "Петербургский дневник"

Жители Донбасса слушают обращение Путина. Фото © "Петербургский дневник"

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, которая коснётся части отслуживших в армии россиян. В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизационных мероприятий планируется призвать около 300 тысяч человек.

Путин объявил в РФ частичную мобилизацию

Путин объявил в РФ частичную мобилизацию

Матвей Шандрыголов

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