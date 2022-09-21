Жители Донбасса прямо на улице смотрели с телефонов обращение Путина
Жители Донбасса слушают обращение Путина. Фото © "Петербургский дневник"
Жители Донбасса отложили свои дела, чтобы посмотреть сегодняшнее обращение президента РФ Владимира Путина к нации, в котором он объявил о частичной мобилизации. Те, кого важное заявление застало на улице, включили видео с российским лидером на телефонах прямо на улице. Соответствующее фото сделал корреспондент газеты "Петербургский дневник".
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, которая коснётся части отслуживших в армии россиян. В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизационных мероприятий планируется призвать около 300 тысяч человек.