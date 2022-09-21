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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 10:42
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Военный эксперт заявил, что сейчас мобилизуют только профи

Эксперт Борзенко заявил, что сейчас мобилизуют только артиллеристов, ракетчиков и танкистов

Российский военный эксперт Борзенко рассказал телеканалу "360" о категориях граждан, которых коснутся объявленные ранее мобилизационные мероприятия.

Так, речь идёт лишь о специалистах и профессионалах, имеющих необходимые фронту военно-учётные специальности и опыт участия в боевых действиях, например танкистах или артиллеристах. В меньшую очередь это коснётся прошедших Афганистан, а в большую — ветеранов чеченских кампаний. При этом мобилизация не коснётся студентов, срочников и простых работяг — их, по словам Шойгу, призывать не будут.

Помимо этого, Борзенко упомянул медиков. По его словам, если их и призовут, то речь будет идти исключительно о профессионалах, выполняющих свои задачи вдали от линии фронта. На линии соприкосновения будет достаточно санинструкторов.

Совфед получил письменное сообщение Путина о частичной мобилизации в России
Совфед получил письменное сообщение Путина о частичной мобилизации в России

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, которая коснётся лишь небольшой прослойки отслуживших в армии граждан. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего в процессе мобилизационных мероприятий планируется призвать около 300 тысяч человек.

Раскрыто содержание скрытого пункта указа Путина о частичной мобилизации в России
Раскрыто содержание скрытого пункта указа Путина о частичной мобилизации в России
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Матвей Шандрыголов
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