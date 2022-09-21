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21 сентября, 10:43

МИД объяснил отказ банков Казахстана и Вьетнама работать с российскими картами "Мир"

Два банка в Казахстане и Вьетнаме перестали обслуживать российские карты "Мир" из-за угроз со стороны США о введении повторных санкций. Об этом рассказали в Департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

"Халык банк" (Казахстан) и банк BIDV (Вьетнам) прекратили обслуживание российских карт "Мир" в связи с угрозой вторичных санкций Минфина США", указали в ведомстве.

В Европе задумались о санкциях против платёжной системы "Мир"

В Европе задумались о санкциях против платёжной системы "Мир"

Ранее появились сообщения о том, что банки некоторых стран, которые принимали карты "Мир", вслед за финансовыми учреждениями Турции перестают работать с российской платёжной системой. Например, об этом заявили во вьетнамском банке BIDV. При этом там продолжают обслуживать карты Visa, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay.

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Татьяна Миссуми

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