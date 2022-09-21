В Казахстане заявили о желании провести матч со сборной России по футболу
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в беседе с изданием "РБ-Спорт" признался, что не против проведения товарищеского матча между своей командой и сборной России.
По словам специалиста, футбольные федерации двух стран уже обсудили возможность организации такой встречи и даже наметили дату проведения матча. Кроме того, в ближайшее время игры проведут юношеские и молодёжные сборные России и Казахстана.
"Если федерации договорятся между собой, почему нет? Мы спортивные люди. Понятно, сейчас политика очень активно вмешивается в спорт, но мы должны смотреть на вещи как спортсмены", — заявил Адиев.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России по футболу не примет участие в жеребьёвке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии. Соответственно, национальная команда пропустит и сам турнир. При этом 24 сентября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч против команды Киргизии, а в ноябре сыграет с Ираном. Обе встречи пройдут на выезде.
РФС / Михаил Шапаев