Правительство РФ выделит средства на проведение частичной мобилизации

Правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации, о которой сегодня объявил глава государства Владимир Путин. Информация следует из официального сообщения кабмина.

"Кроме этого, правительство, в соответствии с указом президента России, в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку", — сообщает пресс-служба кабмина.