Правительство РФ выделит средства на проведение частичной мобилизации
Правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации, о которой сегодня объявил глава государства Владимир Путин. Информация следует из официального сообщения кабмина.
"Кроме этого, правительство, в соответствии с указом президента России, в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку", — сообщает пресс-служба кабмина.
Также, в соответствии с поручением российского лидера, правительство примет меры для удовлетворения потребностей вооружённых сил страны, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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